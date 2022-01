Brésil : un Sénégalais qui tentait de rejoindre les USA tué par la police

Encore un Sénégalais tué à l’étranger. A moins d’une semaine du meurtre de Oumar Mbodji tué à Atlanta, aux États Unis, alors qu’il était à bord de son véhicule, un autre vient de perdre la vie entre l’Equateur et le Pérou. Il s’agit de Mbarack Fall dit Pape Fall établi aux Brésil depuis plusieurs années.



Le journal « Les Échos » qui donne l’information dans son édition de ce lundi, informe que la victime a été atteinte par balle alors qu’il tentait de rejoindre les USA par la route.



Accompagné d'autres compatriotes, Pape Fall prend la route. Passant par l'Amazonie, ils gagnent le Pérou. Et c'est à la frontière entre ce pays et l'Equateur qu'ils seront stoppés par les gardes qui leur demandent pièces, passeports et argent.



D'après des sources du journal, Pape Fall qui était certainement paniqué va tenter de prendre la poudre d'escampette. A peine quelques pas, les gardes commencent à tirer sur lui. Il tombe et la vie sur le coup.



Originaire de Thiès, Pape Fall né en 1980, avait choisi le Brésil pour émigrer. Il est revenu au Sénégal il y a à peine deux mois pour assister au baptême de son fils. Le rapatriement de son corps est en train d'être organisé par ses compatriotes.