Brigade des affaires générales de la DIC: Aliou Sall a été accueilli à son arrivée par des dizaines de militants

Aliou Sall le maire de Guediawaye convoqué par la Dic, ce mercredi à 10h pour des besoins de l'enquête est arrivé à 9h 30' au tribunal.



Des dizaines de militantes et militants étaient déjà sur les lieux pour l’accueillir et lui témoigner leur soutien.



En effet, le frère du président de la République Macky Sall est accusé sur une affaire de scandale financier. Une enquête de la BBC révèle que Frank Timis, un magnat roumano-australien des affaires, a fait un paiement secret de 250 000 dollars (environ 146 millions de francs CFA) à une société dirigée par le frère du président sénégalais, dans le cadre de contrats pétroliers et gaziers.



Une affaire qui a suscité l'indignation de nombreux Sénégalais, dont certains ont exigé une enquête judiciaire sur les contrats gaziers et pétroliers concernant Aliou Sall et la société Petro-Tim.