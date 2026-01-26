Décès du père de Kalidou Koulibaly : La FSF adresse ses condoléances au capitaine des « Lions »

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a exprimé ses condoléances les plus attristées au capitaine des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly, suite au rappel à Dieu de son père, survenu le lundi 26 janvier 2026 en France.



Dans un communiqué, la FSF indique que « le Président de la Fédération sénégalaise de football, M. Abdoulaye Fall, les membres du Comité Exécutif, les membres de l’Equipe nationale de football ainsi que l’ensemble des acteurs du football national, ont le profond regret d’annoncer le rappel à Dieu du père de M. Kalidou Koulibaly, Capitaine des Lions du Sénégal ».



La Fédération ajoute qu’en ces « moments douloureux, la Fédération sénégalaise de football exprime sa compassion et présente ses condoléances les plus attristées au Capitaine Kalidou Koulibaly, à sa famille, à ses proches et à toute la communauté du football sénégalais ».



Le communiqué conclut par une prière : « Que son âme repose en paix ».