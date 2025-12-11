PAISD 3 : l’État mise sur la diaspora pour créer des emplois décents au Sénégal

Le directeur général des Sénégalais de l’extérieur, Abdoul Karim Cissé, a réitéré ce jeudi, la volonté de l’Etat à pousser la diaspora à investir davantage dans des secteurs productifs capables de générer des emplois décents pour limiter l’émigration irrégulière.
« L’objectif aujourd’hui, c’est de pousser la diaspora à plus investir dans des secteurs productifs qui sont capables de produire ou de générer des emplois décents », a-t-il dit.
Selon l’APS, M. Cissé intervenait lors du comité de pilotage de clôture de la phase 3 du Programme d’appui aux initiatives de solidarité pour le développement (PAISD 3).
« Quand on aura des emplois décents dans les collectivités territoriales, on aura moins de départ vers une émigration irrégulière », a-t-il souligné.
Il a salué la « forte mobilisation de la diaspora dont la contribution actuelle plus orientée vers le soutien à la famille et à la communauté montre sa volonté ferme à apporter sa contribution pour le développement du Sénégal ».
« Tout ce qui a été fait par exemple en matière d’infrastructures de base comme les écoles, les centres de santé, les forages et autres, a été l’œuvre d’associations de diaspora », a-t-il souligné.
Selon lui, la diaspora, « très disposée, a juste besoin d’un cadre, de l’écoute et d’orientation ».
Abdoul Karim Cissé a indiqué que le PAISD finance à hauteur de 70% les associations pour les encourager à s’impliquer davantage dans ces initiatives.
