Assemblée nationale : les députés adoptent le budget 2026 du ministère de la Justice

Le projet de budget 2026 du ministère de la Justice est arrêté à 81 006 199 801 FCFA. Il a été adopté ce jeudi 11 décembre par l’Assemblée nationale. Défendu par la ministre Yassine Fall, il a recueilli 120 voix favorables contre 7 abstentions.
Ce budget est structuré autour de plusieurs programmes prioritaires, répartis comme suit :
Administration pénitentiaire
Pour l’exercice 2026, les crédits dédiés à ce programme s’élèvent à 30 916 525 847 FCFA.
Justice judiciaire
Les crédits alloués à la Justice judiciaire sont fixés à 26 183 662 883 FCFA.
Éducation surveillée et Protection judiciaire de l’Enfant
Ce programme bénéficie d’un montant de 8 147 530 584 FCFA pour l’année 2026.
Bonne Gouvernance et Droits humains
Les crédits destinés à ce volet sont évalués à 1 038 876 714 FCFA.
Pilotage, Coordination et Gestion administrative
Ce programme se voit attribuer un budget de 14 519 603 773 FCFA.
Compte de Commerce – Administration pénitentiaire
Ce programme prévoit une enveloppe de 200 000 000 FCFA dédiée à l’acquisition de biens et services.
