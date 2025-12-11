Assemblée nationale : les députés adoptent le budget 2026 du ministère de la Justice

Le projet de budget 2026 du ministère de la Justice est arrêté à 81 006 199 801 FCFA. Il a été adopté ce jeudi 11 décembre par l’Assemblée nationale. Défendu par la ministre Yassine Fall, il a recueilli 120 voix favorables contre 7 abstentions.



Ce budget est structuré autour de plusieurs programmes prioritaires, répartis comme suit :



Administration pénitentiaire

Pour l’exercice 2026, les crédits dédiés à ce programme s’élèvent à 30 916 525 847 FCFA.

Justice judiciaire



Les crédits alloués à la Justice judiciaire sont fixés à 26 183 662 883 FCFA.

Éducation surveillée et Protection judiciaire de l’Enfant



Ce programme bénéficie d’un montant de 8 147 530 584 FCFA pour l’année 2026.

Bonne Gouvernance et Droits humains



Les crédits destinés à ce volet sont évalués à 1 038 876 714 FCFA.

Pilotage, Coordination et Gestion administrative



Ce programme se voit attribuer un budget de 14 519 603 773 FCFA.



Compte de Commerce – Administration pénitentiaire

Ce programme prévoit une enveloppe de 200 000 000 FCFA dédiée à l’acquisition de biens et services.

