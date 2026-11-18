Intervenant à l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi de finances initiale 2027, le député Amadou Bâ, leader de La Nouvelle Responsabilité et membre du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, a livré une critique incisive de la gestion économique du pays.
S'exprimant devant ses pairs, l'élu a d'emblée averti que « ne pas réussir à voter un mauvais budget équivaut à ne pas avoir de budget ».
Dans un appel pressant à l'unité, il a déclaré : « Que tout le monde s'assoie pour discuter, que l'on trouve une solution pour le Sénégal, parce que les Sénégalais sont fatigués, et c'est ce dont le Sénégal a besoin, les Sénégalais commencent à vous mépriser ».
Il a ajouté que « c'est du budget dont nous discutons », estimant par ailleurs que « quand un cadre n'a pas d'utilité, se taire est préférable ».
Toutefois, il a rappelé avec force : « Mais si cela va jusqu'à la dérive, si tu n'en parles pas, tu engages ta responsabilité », avant de conclure sur ce point : « Et s'il plaît à Dieu, dans un bref délai, nous dirons aux Sénégalais ce que nous en pensons ».
Poursuivant son réquisitoire, le parlementaire s'en est pris vivement à la rigueur technique des choix budgétaires, insistant sur le fait que le budget relève avant tout de considérations techniques et de « budget des contrats » où la manière dont les techniciens rédigent les textes doit être adoptée.
Tout en soulignant que le problème dépasse le simple rejet ou l'adoption d'un texte par une majorité, il a exhorté la classe politique à dépasser les « divergences politiciennes » pour se concentrer sur les intérêts du pays plutôt que sur des calculs partisans.
Amadou Bâ a mis en garde contre l'imminence d'une crise structurelle majeure, soulignant qu'« il va bientôt se poser un problème de souveraineté » et que le problème économique posé devient « un problème de sécurité intérieure ».
S'exprimant devant ses pairs, l'élu a d'emblée averti que « ne pas réussir à voter un mauvais budget équivaut à ne pas avoir de budget ».
Dans un appel pressant à l'unité, il a déclaré : « Que tout le monde s'assoie pour discuter, que l'on trouve une solution pour le Sénégal, parce que les Sénégalais sont fatigués, et c'est ce dont le Sénégal a besoin, les Sénégalais commencent à vous mépriser ».
Il a ajouté que « c'est du budget dont nous discutons », estimant par ailleurs que « quand un cadre n'a pas d'utilité, se taire est préférable ».
Toutefois, il a rappelé avec force : « Mais si cela va jusqu'à la dérive, si tu n'en parles pas, tu engages ta responsabilité », avant de conclure sur ce point : « Et s'il plaît à Dieu, dans un bref délai, nous dirons aux Sénégalais ce que nous en pensons ».
Poursuivant son réquisitoire, le parlementaire s'en est pris vivement à la rigueur technique des choix budgétaires, insistant sur le fait que le budget relève avant tout de considérations techniques et de « budget des contrats » où la manière dont les techniciens rédigent les textes doit être adoptée.
Tout en soulignant que le problème dépasse le simple rejet ou l'adoption d'un texte par une majorité, il a exhorté la classe politique à dépasser les « divergences politiciennes » pour se concentrer sur les intérêts du pays plutôt que sur des calculs partisans.
Amadou Bâ a mis en garde contre l'imminence d'une crise structurelle majeure, soulignant qu'« il va bientôt se poser un problème de souveraineté » et que le problème économique posé devient « un problème de sécurité intérieure ».
Autres articles
-
Aissata Tall Sall : « j’ai un grand oui, il pèse 10 fois beaucoup plus lourd que les 10 non de ne pas le voter »
-
LFR rejetée : Abdou Mbow pulvérise l'absence de vision de ses adversaires »
-
Dissolution de l'Assemblée nationale : Mamadou Mory Diaw réclame un décret immédiat
-
Budget 2027 : Guy Marius Sagna dénonce un « deal entre Diomaye et le FMI »
-
Lutte contre les violences faites aux enfants : la délégation sénégalaise plaide pour une synergie multisectorielle aux Philippines