Intervenant à l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi de finances initiale 2027, le député Amadou Bâ, leader de La Nouvelle Responsabilité et membre du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, a livré une critique incisive de la gestion économique du pays.



S'exprimant devant ses pairs, l'élu a d'emblée averti que « ne pas réussir à voter un mauvais budget équivaut à ne pas avoir de budget ».



Dans un appel pressant à l'unité, il a déclaré : « Que tout le monde s'assoie pour discuter, que l'on trouve une solution pour le Sénégal, parce que les Sénégalais sont fatigués, et c'est ce dont le Sénégal a besoin, les Sénégalais commencent à vous mépriser ».



Il a ajouté que « c'est du budget dont nous discutons », estimant par ailleurs que « quand un cadre n'a pas d'utilité, se taire est préférable ».



Toutefois, il a rappelé avec force : « Mais si cela va jusqu'à la dérive, si tu n'en parles pas, tu engages ta responsabilité », avant de conclure sur ce point : « Et s'il plaît à Dieu, dans un bref délai, nous dirons aux Sénégalais ce que nous en pensons ».



Poursuivant son réquisitoire, le parlementaire s'en est pris vivement à la rigueur technique des choix budgétaires, insistant sur le fait que le budget relève avant tout de considérations techniques et de « budget des contrats » où la manière dont les techniciens rédigent les textes doit être adoptée.



Tout en soulignant que le problème dépasse le simple rejet ou l'adoption d'un texte par une majorité, il a exhorté la classe politique à dépasser les « divergences politiciennes » pour se concentrer sur les intérêts du pays plutôt que sur des calculs partisans.



Amadou Bâ a mis en garde contre l'imminence d'une crise structurelle majeure, soulignant qu'« il va bientôt se poser un problème de souveraineté » et que le problème économique posé devient « un problème de sécurité intérieure ».

