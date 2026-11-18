À l'Hémicycle, lors de l'examen général du projet de loi de finances initiale, le député non-inscrit Tafsir Thioye a pris la parole pour livrer une critique acerbe de la gestion économique du pays.



S'exprimant dans le contexte budgétaire crucial de l'exercice 2027, le parlementaire a d'emblée pointé du doigt ce qu'il qualifie de « dimension politicienne » qui pollue les débats sur les finances publiques. Il s'est également félicité d'avoir eu « raison sur le Pastef » et sur l'évolution alarmante des indicateurs financiers des années précédentes.



Dans son réquisitoire contre le parti le Pastef, le député a vivement reproché aux dirigeants de dissimuler la réalité budgétaire, pointant l'aggravation du déficit creusé à hauteur de « 14 % » en 2024 et la renonciation de « 140 milliards sur les taxes et droits ».



Selon lui, ceux qui prêchent aujourd'hui la « sincérité budgétaire » ont fermé les yeux face à des prévisions qu'il jugeait initialement « très optimistes » et contraintes par la force. Il a ainsi fustigé une méthode de gouvernance qu'il accuse d'avoir conduit à des échecs retentissants, passant de prévisions initiales de « 762 milliards » à « 311 milliards ».



Le parlementaire a estimé que le véritable débat politique est éclipsé par des luttes de pouvoir internes, affirmant qu'« il y a un problème entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, il n'y a que ça ». Déplorant que l'image internationale du Sénégal soit « écornée » et que le pays ne puisse plus « avoir accès au marché des finances internationales », il a exhorté la classe politique à protéger l'économie nationale.



Pour le député, le débat doit impérativement se recentrer sur « la productivité, sur la compétitivité de notre économie » et sur la chute drastique du taux de croissance, loin des calculs politiciens.