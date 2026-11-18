La présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, Aïssata Tall Sall, a voté le budget tout en critiquant l'action gouvernementale, ce mercredi 18 novembre 2026 en séance plénière. Intervenant devant ses collègues et le ministre, la parlementaire a rappelé les propos de Maître Lamine Guèye, premier président de l'Assemblée nationale du Sénégal indépendant, en affirmant que « le oui n'a de sens que lorsque la personne qui le prononce a la capacité de dire non ». L'élue a précisé que « j'ai peut-être 10 fois des raisons de voter contre votre budget, mais il se trouve que j'ai un grand oui, et que ce grand oui, il pèse 10 fois beaucoup plus lourd que les 10 non de ne pas le voter ».



La cheffe de file de l'opposition a fondé son soutien sur deux aspects précis, à commencer par le réalisme des chiffres après une loi de finances initiale 2026 jugée insincère aux recettes exagérées. Elle a noté que les recettes hors hydrocarbures atteignent 5000 milliards de francs CFA avec une augmentation de 10 %, contre 31 % l'année précédente. Le second fondement concerne l'affectation des ressources, marquée par la reprise des projets phares du Plan Sénégal Émergent initié par l'ancien président Macky Sall. Elle a ainsi validé l'augmentation des bourses de sécurité familiale portées à 140 milliards contre 35 milliards, la couverture maladie universelle fixée à 35 milliards contre 32 milliards et le budget de la santé porté à 341 milliards. L'élue a souligné que « 40 % de ce budget est affecté au capital humain, la santé, l'éducation et les filets sociaux », tout en mentionnant le Programme d'urgence de développement communautaire, le Programme national de développement local, la route Diatar-Halwar, le pont de Ziguinchor, l'assainissement de Touba et le paiement des arriérés dus au secteur privé sur deux ans.



La parlementaire a averti que son suffrage ne constitue en aucun cas un chèque en blanc, puisque son groupe va « contrôler l'usage qui va être fait de ce budget ». Elle a exprimé l'espoir que le gouvernement comprendra ce message « pour qu'enfin on se mette au travail après deux ans d'égarement et d'errance ». L'élue a également exigé l'abandon des « chicaneries politiques et politiciennes » et l'arrêt des « meetings à coup de milliards qui ne nous mènent rien et pour démontrer quoi, pour dire quoi au peuple sénégalais pendant qu'il est dans les difficultés et pendant qu'il souffre ». Elle a rappelé l'ampleur de la crise sociale en déclarant que « nos compatriotes sont en train de chercher la queue du diable seulement pour pouvoir la tirer, pour vous dire l'énormité des difficultés ».



Enfin, la présidente de groupe a indiqué que son camp accorde « une chance de tenir ce pays, une chance de redresser ce pays qui est à l'arrêt depuis deux ans », dans l'attente de l'échéance de 2029 où « le peuple souverainement reprenne sa souveraineté et dégage tout cela qui souhaitait dégager ».