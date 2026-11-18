Le député de l'opposition Abdou Mbow a critiqué le rejet de la loi de finances rectificative par les députés de la majorité, ce mercredi 18 novembre 2026 en séance plénière. Le parlementaire a dénoncé une contradiction entre les décisions de l'exécutif et la position de ses propres élus. « La loi de finances initiale, avec à sa tête le Premier ministre Ousmane Sonko, revient avec une loi de finances rectificative, puis ses propres députés rejettent ce texte. Mais enfin, où est la cohérence ? Où est la responsabilité ? Où est le sérieux dans la conduite des affaires de l’État ? », a demandé Abdou Mbow.



Le parlementaire de Takku -Wallu Sénégal a estimé que les textes financiers ne doivent pas subir d'instrumentalisation dans les confrontations politiques. « on ne peut pas prétendre gouverner un pays et s'en dérober devant ses conséquences et ses propres décisions ». L'élu a également reproché à la majorité l'absence d'alternatives, en affirmant qu'« il n'y a aucune proposition qu'ils apportent, il n'y a aucune contre-proposition qu'ils apportent, si ce n'est dire que le budget n'est pas sincère ».