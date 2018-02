Buffon confirme son retour en équipe nationale

Il avait décidé de dire stop après le fiasco des qualifications pour la Coupe du monde 2018 qui avaient vu l’Italie battue par la Suède. GIanluigi Buffon, 40 ans, a décidé de faire machine arrière et de continuer de porter le maillot de la 'Squadra Azzurra'.

«Le sens de la responsabilité et le sentiment d’appartenance à ce maillot m’obligent à l’honorer de nouveau, a expliqué le gardien de but emblématique italien au micro de l’émission 'Tiki Taka' sur Italia 1. Je pensais prendre quelques jours de vacances en famille mais si l’équipe nationale a besoin de moi, c’est bien de répondre et de ne pas déserter.»

Le portier de la Juventus Turin n’a pour autant pas encore décidé quand il raccrocherait définitivement : «C’est une forme de loyauté et de responsabilité au-delà de ce que sera mon avenir à partir de juin. Mon expérience pourra aider.» Gigi Buffon affrontera donc l’Argentine et l’Angleterre en mars prochain lors des deux matches amicaux de l’Italie.



Source: Besoccer