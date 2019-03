Bulletin météorologique spécial: de la poussière dense prévue sur le territoire sénégalais

De la poussière dense en provenance de la Mauritanie et du Sud de l’Algérie est prévue sur la quasi-totalité du territoire sénégalais du lundi 11 Mars à 18h au jeudi 14 Mars 2019 à 12h. La couche de poussière dense sera surtout observée sur la moitié Nord du pays et sur les localités Centre-ouest notamment à Dakar. Sur les localités Centre et Sud, la concentration de la poussière sera moyenne.



Les visibilités seront par conséquent réduites sur le pays. La réduction de la visibilité, étroitement liée à la densité de la poussière, pourrait affecter les secteurs du transport aérien, maritime et routier. Il pourrait exister un risque sanitaire « élevé » pour les personnes particulièrement sensibles (jeunes, enfants, asthmatiques et personnes âgées).



Au vu du degré d’exposition aux concentrations élevées de particules, il est conseillé de ne pas trop s’exposer à l’air ambiant, d’éviter les activités sportives intenses à l’extérieur et aussi d’être très vigilants sur la route.