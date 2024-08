Bundesliga : Leipzig met fin à l’invincibilité du Bayer Leverkusen

La Bundesliga étale sa deuxième journée ce weekend. Le match phare de ce chapitre s’est déroulé ce samedi et il a tenu toutes ses promesses. A la BayArena, Leverkusen accueillait Leipzig. Un accueil ? Pas tout à fait, puisqu’à la 38e et à la 45e, le Bayer menait 2-0 suite à des réalisations de Jeremie Frimpong et Alex Grimaldo.



Néanmoins, Leipzig était très loin d’abdiquer. Kevin Kampl réduisait le score avant la pause. En seconde partie, Loîs Openda égalisait. La rencontre devient alors folle et indécise pour les deux équipes. C’est finalement Die Roten qui s’octroie la victoire. A la conclusion d’un contre éclair, Lois Openda, encore lui, envoie un missile qui nettoie la lucarne de Matej Kovar.



Le Bayer Leverkusen s’incline (2-3). Mais plus qu’une défaite, c’est toute la série d’invincibilité de 35 matchs en championnat qui s’arrête pour Xabi Alonso et ses hommes.