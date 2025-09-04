Burkina : 21 agents révoqués de la Fonction publique pour falsification des diplômes

Le Conseil des ministres, tenu sous la Présidence du Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, ce jeudi 4 septembre 2025, a décidé de révoquer 21 agents de la Fonction publique. Ils sont accusés de falsification de leurs différents diplômes.



Au titre du Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, le Conseil des ministres a adopté un décret instituant une clause prioritaire de servir l’État.



Selon le ministre en charge de la Fonction publique, Mathias Traoré, la clause prioritaire de servir l’État implique pour l’agent public de rester à la disposition de l’État au moins pendant 15 ans, durée nécessaire pour une retraite proportionnelle.



Il précise qu’à défaut de se mettre à la disposition de l’État, l’agent se voit dans l’obligation de rembourser tous les frais de formation que l’État a engagés.



Le Conseil des ministres a aussi, au titre du Ministère de la Fonction publique et du Travail et de la Protection sociale, adopté 9 rapports de 9 départements ministériels relatifs à la révocation de 21 agents publics.



Cette mesure traduit, selon le ministre Traoré « la ferme volonté du Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, de lutter contre la corruption et d’assainir l’administration publique ».



Enfin, le Conseil des ministres a décidé que, pour compter de ce mois de septembre 2025, les sessions du Conseil des ministres vont désormais se tenir les jeudis au lieu des mercredis, a indiqué le Ministre Porte-parole du Gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.



