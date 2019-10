Burkina Faso: 5 morts dans une double attaque contre des positions de l'armée dans le Nord

Une double attaque a été perpétrée tôt ce samedi matin (19 octobre) envers deux détachements des forces de défense et de sécurité dans la région du Nord.



Des hommes armés ont attaqué les détachements militaires de Yensé dans la province du Yatenga et le détachement militaire de Banh dans le Lorum.



Selon des sources sécuritaires, les assaillants ont pu accéder aux installations de Yensé, mais l’attaque de Banh a pu être repoussée.



Au moins cinq militaires et policiers ont été tués au cours des deux attaques.



Cette double attaque dans la région du Nord intervient quelques jours seulement après l’instauration d’un couvre-feu dans plusieurs provinces du Nord, du Sahel et du centre-Nord.