Coupures d'électricité au Sénégal : la Senelec se défend et évoque des cas isolés

Des perturbations majeures et des interruptions programmées touchent actuellement le réseau électrique au Sénégal. Si cette situation doit particulièrement durer du 7 au 13 septembre 2026, dans la nuit du dimanche 06 au lundi 07 septembre, de nombreuses localités dont Dakar et sa banlieue ont été touchées par les coupures.



Face à cette situation, la Société nationale d’électricité (Senelec) a assuré, ce lundi, que les coupures d'électricité relayées sur les réseaux sociaux ne traduisent pas une crise ou une défaillance générale du réseau, mais relèvent de la maintenance préventive programmée.



«Ces opérations d'entretien font partie du cours normal de notre exploitation et de distribution et sont planifiées de manière récurrente (…) afin d'assurer l'entretien préventif du réseau. Conformément aux procédures en vigueur, la Senelec est tenue de prévenir en cas de travaux de maintenance 72 heures avant que les clients puissent être informés», a déclaré au micro de la RFM, Oumar Diallo (Directeur de la distribution).



Il a aussi soutenu que «les coupures signalées ciblent ainsi des quartiers spécifiques et ne concernent en aucun cas l'ensemble du territoire national».



Le responsable de la Senelec a par ailleurs admis les coupures majeures d’électricité dans la nuit du dimanche au lundi, avant d’expliquer la situation aux usagers. «Concernant l'incident majeur survenu la nuit précédente, qui a touché de nombreux foyers notamment à Dakar, la direction a indiqué qu'il était lié à un incident technique au niveau de la centrale WAPP. Le service a toutefois été entièrement rétabli le lundi matin même entre 8h et 9h, et des délestages tournants limités à un maximum de 30 minutes ont été ponctuellement mis en place pour soulager le réseau lorsque cela s'avérait nécessaire», a-t-il clarifié.