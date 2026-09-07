Tournoi U17 de l'UFOA-A : l'équipe de la Guinée Bissau disqualifiée suite aux tests IRM

Par conséquent, la poule B a été réduite à trois équipes. Donc, le groupe B sera composé du Mali, du Liberia, de la Guinée.

Versé dans le groupe A, le Sénégal partage sa poule avec la Mauritanie, la Gambie et la Sierra Leone.

Les Lionceaux feront leur entrée en lice ce lundi face à la Mauritanie, à 15h00 GMT au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.



La Gambie affronte la Sierra Leone à 18h00 GMT.



Dans la poule B, le Mali affrontera le Libéria mardi 8 septembre à 16h00 GMT.

Le Sénégal accueille cette compétition régionale en qualité de tenant du titre. Les Lionceaux, également champions d’Afrique U17 en titre sont également qualifiés pour la Coupe du monde de la catégorie en octobre prochain au Qatar.

Le comité d'organisation du tournoi qualificatif U17 de l'UFOA-A Senegal 2026 informe que suite aux tests IRM la Guinée-Bissau a été disqualifiée du tournoi, selon un communiqué publié ce lundi 7 septembre 2026.