Burkina Faso: la lourde tâche de Chérif Sy, nouveau ministre de la Défense

Au Burkina Faso, vingt-quatre heures après la présentation du nouveau gouvernement, le ministre de la Défense Chérif Sy a été installé dans ses fonctions. L’ex-président du Parlement de la transition burkinabè a désormais la lourde responsabilité de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de Défense.



La cérémonie d’installation du tout nouveau ministre de la Défense s’est déroulée en présence du chef d’état-major général des armées et de plusieurs chefs militaires.



Désormais, il pèse sur Chérif Moumina Sy une grande responsabilité selon Stéphane Sanou, secrétaire général de la présidence: celle de l’organisation générale la défense nationale et des forces armées. « C'est une grande responsabilité que vous allez désormais assumer, celle de conduire avec succès la mise en oeuvre et le suivi de la politique du gouvernement en matière de défense. »



Saluant le travail de son prédécesseur, Chérif Sy a précisé que le plus grand défi pour lui et son équipe, est de redonner confiance aux populations, dans un contexte où le pays fait l’objet d’attaques attribuées aux groupes terroristes. « Le plus grand défi qui est le nôtre, c'est notre capacité à assurer aux populations que l'Etat est à même de garantir leur sécurité. »



Chérif Moumina Sy, ancien président du Conseil national de la transition, a demandé l’appui de tout le personnel du ministère de la Défense, pour aller, « haut les cœurs à la victoire ».