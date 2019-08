Burkina Faso : le bilan s'alourdit à 24 morts dans l'attaque contre une base militaire

L'attaque jihadiste contre une base militaire dans le nord du Burkina Faso, ce lundi 19 août a fait «24 morts et sept blessés», selon un nouveau bilan fourni, ce mardi 20 août par l'état-major de l'armée burkinabè dans un communiqué, qui fait aussi état de «cinq disparus».



Le précédent bilan de l'armée lundi était d'une «dizaine de militaires tués et plusieurs blessés».



Cette attaque qui a frappé le détachement militaire de Koutougou, dans la province du Soum, est la plus meurtrière subie par l'armée burkinabè.