Nafila du jour : 04 rakkas pour « effacer ses péchés »

4ème NUIT : 4 rakkas, soit 2 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la « Fatiha » et 3 fois « Khoul ya ayouhal kafirouna ».
Les péchés de celui qui aurait fait cela, seront effacés sur place ; il aura les récompenses accordées à mille adorateurs ou mille guerriers morts en combattant pour la cause d'ALLAH.
