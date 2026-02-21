Réseau social
Nafila du jour : 04 rakkas pour « effacer ses péchés »



Nafila du jour : 04 rakkas pour « effacer ses péchés »
4ème NUIT : 4 rakkas, soit 2 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la « Fatiha » et 3 fois « Khoul ya ayouhal kafirouna ».
Les péchés de celui qui aurait fait cela, seront effacés sur place ; il aura les récompenses accordées à mille adorateurs ou mille guerriers morts en combattant pour la cause d'ALLAH.
 
Fatime Gueye

Samedi 21 Février 2026 - 19:35


