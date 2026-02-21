Violences sexuelles et abus contre les enfants : l’État promet des sanctions « avec la plus grande rigueur »

Face à la recrudescence des cas de pédocriminalité et des violences faites aux enfants, notamment ceux en situation de vulnérabilité, le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités monte au créneau.



Dans un communiqué signé par son Secrétaire général, le ministère dénonce avec la plus grande fermeté des « actes inacceptables », qui souligne que ces « dérives, abus et violences portent atteinte à l'intégrité physique et psychologique de nos enfants », rappelant qu’ils constituent « l’avenir de notre nation ».



Le département ministériel prévient que « tout acte de violence ou d'exploitation quel qu'il soit est une infraction grave qui sera poursuivie et punie avec la plus grande rigueur ».



L'État du Sénégal, par la voix du ministère de la Famille, de l'Action Sociale et des Solidarités, réaffirme son engagement solennel à « garantir à tous les enfants un environnement sûr, propice à la promotion de leurs droits fondamentaux et de leur plein épanouissement ».



Enfin, le ministère lance un appel pressant aux communautés pour une mobilisation générale. « Il est de notre devoir collectif de renforcer la vigilance, de protéger et de garantir le bien-être de tous les enfants du Sénégal », conclut le communiqué.

