Burkina Faso: plus de 350 arrestations pour «espionnage à visée terroriste», se félicite le gouvernement

Des centaines de dénonciations en 30 jours, c’est ce dont se félicite avec une certaine emphase le ministre burkinabè de la Sécurité, Mahamadou Sana. L’ex-directeur général adjoint de l'Agence nationale de renseignement souligne dans son communiqué que, du 4 septembre au 4 octobre, pas moins de 726 dénonciations ont été enregistrées via les centres d’appel téléphoniques mis à la disposition de ceux qu’il qualifie de « patriotes ». Ces centres permettent de signaler des cas suspects de présumés comploteurs contre le pays et le régime en place.





Toujours au chapitre de l'auto-satisfaction, le ministre précise dans sa missive à ceux qu’il appelle les « populations patriotes » que les forces de police et de gendarmerie ont arrêté 358 personnes pour des « faits d’observations hostiles ou d’espionnage de nature terroriste ».



En rappelant les numéros de téléphone gratuits mis à disposition du peuple burkinabè pour signaler des comportements suspects, Mahamadou Sana salue cette « coproduction de sécurité » entre civils et forces de l’ordre.



Il y a trois semaines, le même ministre avait publié une liste d’une quinzaine de noms de personnalités politiques ou militaires, supposées avoir voulu comploter contre la junte militaire au pouvoir à Ouagadougou.