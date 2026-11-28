Plus de trois ans de procédures, quatre procès menés dans trois tribunaux différents, des centaines de témoins entendus... Au Kenya, l'affaire de Shakahola a été colossale à traiter pour la justice. Des quatre procès, celui pour homicide involontaire représentait l'un des dossiers les plus lourds : 94 prévenus étaient jugés aux côtés de Paul Mackenzie. Quelque 95 témoins et au moins 375 pièces à conviction ont été présentées à la cour afin de démontrer que les accusés avaient passé « un pacte suicidaire » entraînant la mort de 238 personnes.



« Il ne fera plus de mal, il ne tuera plus personne »

Le juge Alex Ithuku a estimé, vendredi 27 novembre 2026, que Paul Mackenzie et ses complices avaient méthodiquement persuadé les disciples de son Église de jeûner jusqu'à la mort, dans le but de rejoindre Jésus. « Les enfants devaient partir en premier, puis les femmes, les hommes, et Paul Mackenzie en dernier », a-t-il expliqué. Il a été jugé coupable de 123 homicides. Des rapports d'autopsie ont révélé que 129 victimes sur 238 sont mortes de faim. « Les restes de 86 autres personnes étaient réduits à l'état de squelettes, rendant impossible la détermination de la cause de leur décès », ont précisé les procureurs.



Pour Steven Mwiti, qui a perdu sa femme et ses six enfants à Shakahola, cet ultime verdict et la fin de ce marathon judiciaire représentent un soulagement. « Je suis satisfait de savoir que Paul Mackenzie ne va pas sortir de prison. Il ne fera plus de mal, il ne tuera plus personne. Mais la tristesse que je ressens ne partira jamais. Ces verdicts ne me rendront jamais ma famille, mes six enfants » confie-t-il.



Des acquittements qui divisent

Vingt-neuf des co-accusés ont également été condamnés. Une soixantaine d'autres ont été acquittés. Selon Me Lawrence Obonyo, leur avocat, cela montre que la justice n'a pas toujours été objective dans cette affaire : « Je pense parfois que ces décisions sont influencées par la politique. Pourquoi une personne serait tenue responsable des choix individuels d'autres ? Mais au final, on a eu 60 acquittements aujourd'hui, et les appels pour le procès de meurtre sont en cours. »



Redempta Mwikali, défenseuse des droits humains à Mombasa, ne comprend pas ; pour elle, la justice a été bien clémente. « C'est un jour triste pour moi. Certains ont été acquittés, alors que les membres de la communauté, qui ont tout documenté, savent qu'ils ont affamé leurs petits. Les témoins étaient des enfants survivants, et ce qu'ils ont raconté n'était pas suffisant pour convaincre la cour », lâche-t-elle.



C'est la quatrième fois que Paul Mackenzie est condamné. Cette semaine, la justice kényane l'a déjà reconnu coupable de cruauté envers des enfants et de terrorisme. Au début du mois, il a également écopé d'une peine de 200 ans de prison, pour meurtre.