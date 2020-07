Burkina Fasso: reprise de vaccination contre la Polio avec des règles strictes pour prévenir la Covid-19

Le Burkina Faso a repris la vaccination contre la #polio avec des règles strictes pour prévenir le #COVID19. Les vaccinateurs ont été formés au maintien de la distanciation physique, et ont reçu des masques ainsi que des désinfectants pour les mains. https://t.co/xspVdrVCKz pic.twitter.com/r2hdSqPrXz

Le Burkina Faso a repris la vaccination contre la polio avec des règles strictes pour prévenir la COVID19. Les vaccinateurs ont été formés au maintien de la distanciation physique, et ont reçu des masques ainsi que des désinfectants pour les mains, rapporte l'Organisation mondiale de la santé.Le pays a conclu ce mardi 7 juillet une vaste campagne de vaccination contre la polio de quatre jours, qui a permis de vacciner 174 304 enfants de moins de cinq ans dans deux districts de la région Centre-Est du pays, tout en observant les mesures de prévention et de contrôle de l'infection par la COVID-19.Cette campagne est la première à être menée depuis que le gouvernement a suspendu toute vaccination de masse le 27 mars dernier en raison de la pandémie de COVID-19 pour se conformer aux directives de distanciation physique visant à freiner la transmission du virus.Alors que les campagnes de vaccination reprennent, les équipes de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) des bureaux régionaux et nationaux ont formulé des recommandations à l'intention des pays et des travailleurs de première ligne afin d'assurer leur sécurité ainsi que celle des enfants et de leurs familles.