Séismes au Venezuela : l’Union africaine exprime sa solidarité et présente ses condoléances aux familles des victimes

Le président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a exprimé sa solidarité avec le gouvernement et le peuple de Venezuela à la suite des puissants séismes qui ont récemment frappé le pays.



Dans un communiqué, il a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes et adressé ses vœux de prompt rétablissement aux personnes blessées. Il a également salué l’engagement et le courage des équipes de secours ainsi que de l’ensemble du personnel mobilisé pour venir en aide aux populations affectées.



Le président de la Commission de l’Union africaine a réaffirmé le soutien de l’organisation continentale aux autorités et au peuple vénézuéliens en cette période difficile.



Il a enfin exprimé l’espoir que les opérations de secours, de relèvement et de reconstruction en cours permettront aux communautés touchées de se relever rapidement de cette catastrophe et de retrouver des conditions de vie normales dans les meilleurs délais.



Le bilan des deux puissants séismes au Venezuela s'alourdit à 164 morts et 971 blessés.