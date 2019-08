Burkina: plus d'une dizaine de militaires tués dans une «attaque d'envergure»

L’attaque s’est déroulée tôt lundi vers 5h du matin. L’état-major général des armées burkinabè écrit dans un communiqué que le détachement de Koutougou, dans la province du Soum, a été la cible d’une «

» par des «

». Des hommes armés à motos et en véhicules sont arrivés du côté de la frontière avec le Mali, selon une source sécuritaire.

attaque d’enverguregroupes armés terroristes

Officiellement, cette attaque a fait plus d’une dizaine de morts parmi les militaires, selon l’état-major général des armées. Mais plusieurs sources sécuritaires parlent d’une vingtaine de morts dans les rangs des forces armées burkinabè. Plusieurs soldats ont également été blessés et de nombreux autres manquent à l’appel. Le matériel a été incendié et des armes emportées par les assaillants.



En réaction à cette attaque, une vaste opération aérienne et terrestre de ratissage a permis de neutraliser de nombreux assaillants, selon l’état-major général des armées.



En exprimant sa solidarité avec les forces de défense et de sécurité, le gouvernement burkinabè, par la voix de son porte-parole, réaffirme sa détermination à parvenir à une sécurisation des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national.