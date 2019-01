Burkina: quatre soldats tués dans l'attaque d'un poste militaire à Nassoumbou

L’assaut contre le détachement des forces anti-terroristes burkinabè a été lancé tôt lundi matin, entre 4h et 5h, selon des sources sécuritaires. Environ 200 assaillants seraient arrivés en deux groupes sur plusieurs motocyclettes et véhicules ont attaqué à la roquette la position du Groupement des forces antiterroristes de Nassoumbou (GFAT). « Sûrement pour ne pas se faire repérer », confie notre source.



Après une heure de tirs nourris, notamment à l’arme lourde, selon des sources sécuritaires, le groupe d’hommes armés a pris le contrôle du camp, abandonné par les soldats burkinabè.



Simultanément, la brigade de gendarmerie de la localité a été aussi la cible des assaillants.



Le bilan officiel de l’attaque est de quatre militaires tués et cinq blessés. Plusieurs soldats qui manquaient à l’appel ont rejoint le reste du groupe après le départ des assaillants. Les terroristes sont partis avec du matériel militaire, armes et véhicules précisément. Ils ont mis le feu au reste du matériel laissé sur place. Après l’attaque, les assaillants ont pris la direction de la frontière malienne.



Renfort de Barkhane



Dans un communiqué, l’état-major général des armées burkinabè écrit que de nombreux assaillants ont été neutralisés. Les opérations aériennes et terrestres se poursuivent pour « mettre en déroute les assaillants ».