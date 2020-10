Burundi: «Je ne vois pas de signes de changement» avec l'arrivée d'Evariste Ndayishimiye

Le Burundi vient de tourner la page Pierre Nkurunziza, décédé après 15 ans passés au pouvoir dont les cinq dernières ont été marquées par une grave crise socio-politique et économique ponctuée de violences et de graves violations des droits de l’homme. Valeria Alfieri, chercheuse spécialiste de l’Afrique des Grands lacs à la Fondation Jean-Jaurès dresse un premier bilan pour son successeur et héritier, le général Evariste Ndayishimiye, après plus de trois mois passés aux affaires.