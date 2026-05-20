Statistiques régionales : La CEDEAO lance une offensive sur les données à Abidjan

La Commission de la CEDEAO, par le biais de son Département des affaires économiques et de l'agriculture, a ouvert, lundi 18 mai 2026 à Abidjan, en Côte d’Ivoire, une série d'ateliers techniques axés sur le renforcement des systèmes statistiques régionaux.







Ces sessions de travail, qui se dérouleront jusqu'au 22 mai 2026, portent spécifiquement sur l'analyse des grandes données (Big Data), le développement des indicateurs statistiques sectoriels ainsi que la collecte des statistiques environnementales au sein des États membres.







L'organisation de ces rencontres s'inscrit dans le cadre du Projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (HISWACA/PHASAOC). Ce programme régional bénéficie du soutien financier de la Banque mondiale afin d'optimiser la production et la qualité des données statistiques dans l'espace communautaire.

