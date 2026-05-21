Bénin: Patrice Talon, président sortant, publie son message d’adieu et appelle à l'union autour de Romuald Wadagni

Le décompte final est lancé à Cotonou. Ce dimanche 24 mai 2026, le Bénin actera une nouvelle alternance démocratique avec la prestation de serment du président élu, Romuald Wadagni. Anticipant ce moment historique, le président sortant Patrice Talon s’est adressé ce jeudi matin à la Nation à travers un message d'adieu solennel, publié sur sa page Facebook. Après une décennie à la tête du pays, il dit quitter le pouvoir avec le sentiment du devoir accompli et une « gratitude sans borne » envers ses compatriotes.



«Je suis fier de vous pour le chemin exigeant qu’ensemble nous avons osé parcourir ces dix dernières années, pour les défis relevés, les réformes opérées, les chantiers majeurs engagés en vue de raffermir notre État et mettre l’action publique au service de son développement socioéconomique. Assurément, le chemin n’a pas toujours été simple à parcourir. Bien souvent, il fut parsemé d’embûches ; mais c’est aussi cela qui en a fait le charme et nous a galvanisés», a écrit Patrice Talon, pour qui servir le Benin «fut un sacré honneur».



Patrice Talon a aussi réitéré ses vœux de «grande réussite» à Romuald Wadagni pour son prochain mandat de sept ans, tout en assurant les Béninois que sous le magistère du nouveau président, le pays «fera encore de grands pas vers l’accomplissement de son dessein, celui d’être une grande Nation».



A titre de rappel, Patrice Talon a pris le pouvoir au Bénin le 6 avril 2016, à la suite de sa victoire à l'élection présidentielle. Après deux mandats (2016-2021 et 2021-2026), la Constitution lui interdisant de se représenter, il quitte officiellement ses fonctions ce dimanche 24 mai 2026.