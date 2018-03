Burundi : Trois militants de la Société civile condamnés à 10 ans de prison

Au Burundi, un tribunal a condamné, jeudi 8 mars, trois militants de la société civile à dix ans de prison pour atteinte à la sûreté intérieure de l’État. Tous trois sont membres de Parole et Action pour le Réveil des Consciences et le Changement des Mentalités (Parcem). Le tribunal de Grande instance de la province de Muramvya, dans le centre du pays, les a condamnés en leur absence et en l’absence de leurs avocats qui n’avaient pas été prévenus.



Joint par RFI, Faustin Ndikumana, président de cette ONG, s’interroge sur la véritable nature des contretemps qui ont émaillé la procédure.