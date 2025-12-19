Equipe du Sénégal : Assane Diao a voyagé avec les "Lions"

Assane Diao a voyagé avec les « Lions » à Tanger malgré sa blessure contractée en Serie A le lundi 15 décembre.



Victime d’une lésion de grade 2 aux ischio-jambiers de la cuisse droite, l’attaquant de Como fait néanmoins partie du groupe. Le sélectionneur pourrait décider de le conserver dans l’effectif jusqu’à la fin de la compétition.

