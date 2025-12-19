Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Equipe du Sénégal : Assane Diao a voyagé avec les "Lions"



Equipe du Sénégal : Assane Diao a voyagé avec les "Lions"
Assane Diao a voyagé avec les « Lions » à Tanger malgré sa blessure contractée en Serie A le lundi 15 décembre.

Victime d’une lésion de grade 2 aux ischio-jambiers de la cuisse droite, l’attaquant de Como fait néanmoins partie du groupe. Le sélectionneur pourrait décider de le conserver dans l’effectif jusqu’à la fin de la compétition.
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Vendredi 19 Décembre 2025 - 23:26


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter