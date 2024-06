Bus Sénégal DEM Dikk/Dakar Ziguinchor : le journaliste Ignace Ndeye porte plainte contre la Direction générale pour vol de Bagages

Dans une note parvenu à PressAfrik, il est noté que le journaliste de Sud Fm Ziguinchor, Ignace Ndeye a été victime d’un vol lors de son voyage à bord des bus Sénégal Dem DIKK pour rallier Ziguinchor. Selon la note, « Ces bagages se sont volatilisés lorsque le bus à destination de Ziguinchor est arrivé à Kaolack pour une pause. C’est un passager du bus qui a payé son ticket depuis le départ des bus à liberté 5 qui est descendu avec son sac et celui d’un autre passager à hauteur de Kaolack. C’est au moment du départ du bus après une pause dans une station à essence que le chauffeur et son assistant ont constaté l’absence du passager et la disparition des sacs de voyage rangés à l’intérieur du bus.



Selon une passagère du bus, Le « passager voleur » qui tardait à sortir du bus est descendu avec deux sacs avant de disparaître. Le sac de voyage du journaliste contenait ses pièces et documents importants ainsi que d’autres articles en plus d’une importante somme d’argent », lit-on sur la note.



La note rapporte qu’«une plainte est déposée contre la Direction Générale de Dakar DEM DIKK qui peine à identifier le client qui est descendu à Kaolack alors qu’il avait payé le billet Dakar-Ziguinchor. Laxisme, négligence ou complicité les Langues se déliaient à bord du bus ».