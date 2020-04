Business du masque au Sénégal: les tailleurs pour sauver la population de la cupidité des pharmaciens

Au niveau des pharmacies, la forte demande et la rupture a poussé les propriétaires de ces officines à augmenter les prix. Mais à les entendre s’expliquer, le problème viendrait des grossistes. Interrogés par une équipe de PressAfrik, ils sont revenus sur les types de masques qu’ils vendent et sur les différents prix.



« Le paquet de 20 masques FFP2 coûtent 40.000 F CFA. Nous le vendons à 3 000 F CFA l’unité avec la marge de la pharmacie. Il y a aussi les masques chirurgicaux vendus à 4.000 F CFA dans certaines pharmacies. Mais nous, on ne les vend pas. Les FFP3, c’est à 15 000 F CFA prix grossisse. Ces masques également, nous ne les vendons pas. Nous essayons de faire la commande, mais le prix a augmenté au niveau du marché. Ils les vendaient à 40 000 F CFA, maintenant, c'est 45 000 F CFA la boite de 20. Donc si nous les prenons comme c’est cher, nous ne savons pas si les clients vont prendre où pas », a indiqué une pharmacienne qui a préféré se confier dans l'anonymat.



Un autre pharmacien, la quarantaine, qui a aussi préféré garder l’anonymat, ne dira pas le contraire. Selon lui, malgré la hausse des prix, et la rupture, les gens viennent demander à longueur de journée.



« Les masques sont présentement en rupture. Nous avons l’habitude de les prendre chez nos fournisseurs en médicament. Mais comme ils ne l’ont pas, parce que la demande est très forte. Les gens viennent demander à longueur de journée. Mais comme le produit n’est pas disponible, ils sont obligés de se ravitailler au niveau du marché parallèle. Nous n’avons pas le droit de le faire. On avait deux formes de masques : chirurgical que nous vendons à 300 F CFA et les masques PDF beaucoup plus chère. Nous pouvons les trouver sur le marché parallèle, mais nous n’avons pas le droit de nous ravitailler là-bas. Une boite qui coûtait 3 000, 5 000, au maximum 7 000 F CFA, coûte maintenant 24 000 voir 25 000 F CFA. On ne pourrait pas la revendre en détail », précise-t-il.