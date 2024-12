C’est la panique au FC Barcelone !

Tel un collégien ou un lycéen qui attend le tout dernier moment pour faire ses devoirs, le FC Barcelone est au dos au mur en ce dernier jour de l’année 2024. Les Catalans n’ont toujours pas réussi à inscrire Dani Olmo ni Pau Victor afin que les deux joueurs puissent disputer la Liga en deuxième partie de saison. Lundi soir, la justice espagnole a encore rembarré le Barça qui, à deux fois, a tenté de remporter ce bras de fer avec la direction du championnat espagnol dans les tribunaux.



Joan Laporta et ses associés n’ont donc que quelques heures pour régler une situation qui pourrait vite devenir catastrophique. Il n’y a que deux options actuellement : l’utilisation d’un nouveau levier, ou l’obligation pour les dirigeants de mettre la main à leur propre poche. Dans le premier cas, le club semble avoir trouvé un deal avec une entreprise pour la vente des places VIP du Camp Nou, rapportant 100 à 120 millions d’euros selon les sources. Mais la Liga doit encore valider cet accord, et il est tout à fait possible qu’elle finisse par dire non… Révélations accablantes On est donc à quelques heures seulement que Dani Olmo ne soit pas inscrit pour la Liga et qu’il soit libéré de son contrat quelques mois après son arrivée, ce qui serait un camouflet énorme et un aveu d’incompétence terrible pour la direction du troisième de la Liga. Selon la Cadena SER, et malgré les messages rassurants envoyés par Joan Laporta via ses déclarations ou à travers les médias amis, la situation est bien pire que ce qu’on pense.



L’été dernier, le club dépassait le plafond salarial imposé par la Liga de 81 millions d’euros. Aujourd’hui, le Barça a un déficit de 153 millions au niveau de sa masse salariale autorisée par le fair-play financier de la Liga. La situation a donc clairement empiré ces derniers mois, et c’est pour cette raison que la justice a rejeté les appels du club. Joan Laporta doit donc croiser les doigts et prier pour qu’au courant de cette journée de mardi la Liga décide de valider les documents envoyés en rapport avec ces ventes des places VIP du Camp Nou, ou il fera face à un nouvel échec terrible qui fragiliserait plus que jamais sa position…