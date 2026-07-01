Coupe du monde 2026 : la Belgique renverse la situation et arrache l’égalisation face au Sénégal (2-2)

Fin de match complètement folle à Seattle. Alors qu'il menait 2-0, le Sénégal a vu la Belgique revenir à hauteur en l'espace de trois minutes.



Le réveil des Diables Rouges a débuté à la 86e minute. Sur un centre d’Thomas Meunier, Romelu Lukaku a devancé la défense sénégalaise au premier poteau pour tromper Mory Diaw et réduire l'écart (2-1).



Trois minutes plus tard, à la 89e, la Belgique a remis les compteurs à zéro. Sur un long ballon dans la surface, Youri Tielemans a profité d'une sortie mal négociée de Mory Diaw pour placer une tête victorieuse et égaliser (2-2).



L'arbitre a accordé sept minutes de temps additionnel dans une rencontre devenue totalement débridée. Les deux équipes se dirigent vers une fin de match haletante, avec la perspective de prolongations si aucun nouveau but n'est inscrit.