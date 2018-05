C1: Real Madrid - Bayern Munich. Les compositions d'équipes probables

Les Merengue de Zinédine Zidane, doubles champions d'Europe en titre, sont favoris après leur victoire en Bavière. Zidane et Jupp Heynckes devront composer avec plusieurs absences. Isco et Carvajal seront absents côté madrilène, tandis que Robben et Boateng sont indisponibles pour Munich. Retrouvez les compositions d'équipes probables pour le match Real Madrid - Bayern Munich. À un pas du sommet ! Real Madrid et Bayern Munich ont en vue la finale de Kiev, mardi (20h45) en demi-finale retour de Ligue des champions. La semaine dernière, le Bayern a été dominateur et maladroit, le Real dominé et réaliste. Et cela s'annonce serré mardi pour la 26e édition de ce classique du football européen. Zinédine Zidane et Jupp Heynckes devront composer avec de nombreuses absences de part et d'autres. Retrouvez les compositions d'équipes probables pour le match Real Madrid - Bayern Munich. ++ Les raisons de croire à la qualification du Bayern Munich en finale Du côté du Real Madrid, les absences d'Isco et de Dani Carvajal, titulaires à l'aller, sont un coup dur pour Zinédine Zidane. L'entraîneur français devrait remplacer le latéral droit espagnol par son compatriote Nacho. L'absence d'Isco, essentiel en n°10, devrait pousser Zidane à repasser en 4-3-3 avec Karim Benzema de retour à la pointe de l'attaque. ++ Real Madrid - Bayern Munich : vers la fin de la BBC ? Au Bayern Munich, les absences sont plus préjudiciables. Titulaires indiscutables, Manuel Neuer, Jerome Boateng et Arjen Robben ne seront pas au rendez-vous. Le défenseur allemand sera remplacé par Niklas Süle. L'absence du Néerlandais devrait être compensée par l'arrivée d'un nouveau milieu de terrain, Thiago Alcantara ou Corentin Tolisso.