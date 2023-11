C3 des « Lions » : Iliman Ndiaye brille, Ismaïla Sarr et Abdoulaye Seck buteurs

Illiman Ndiaye a brillé avec l'Olympique de Marseille face à l'AEK Athènes lors de la 4e journée de League Europa de même que son compatriote Ismaïla Sarr qui a marqué dans le temps additionnel. Abdoulaye Seck de Maccabi Haïfa a inscrit un but face à Villareal.



Titulaire avec l’Olympique de Marseille, Iliman a donné du fil à retordre à ses adversaires. Le milieu offensif de 23 ans a même failli être passeur décisif mais Vitinha a été trop maladroit. Tantôt sur le flanc, tantôt dans l'axe, il a été très disponible avec ses appels et ses dribbles chaloupés.



En seconde période, il a été moins en vue à cause de la domination des Grecs. Ismaïla Sarr est entré en cours de jeu pour apporter sa vitesse et de la profondeur. Avant de sortir, Iliman Ndiaye a raté une belle occasion d'inscrire son 1er but dans cette compétition. Il a mal repris un centre venu de la droite.



Entré en deuxième mi-temps, Ismaïla Sarr a apporté du surnombre dans l’attaque Phocéens. Dans les ultimes instants du temps additionnel suite à une contre-attaque, Verretout s'échappe et avec une bonne conduite de balle, sert idéalement Ismaïla Sarr. Ce dernier n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets pour soulager les siens (2-0). C'est son 1er but en Europa League. L'OM garde la tête du groupe avec 8 points.



Abdoulaye Seck buteur



Le Maccabi Haïfa d'Abdoulaye Seck faisait face à Villarreal. Les Israéliens ont chuté (1- 2) et restent derniers de leur groupe. Pourtant, ils avaient bien démarré avec l'ouverture du score d'Abdoulaye Seck (30). Le défenseur sénégalais n'a pas pu éviter la défaite car le Sous- marin jaune a renversé la tendance (82') et (86').



Les Glasgow Rangers ont réussi leur mission de battre le Sparta Prague (2-1) pour se relancer. D’après Record, Abdallah sima titulaire n'a pas trouvé le chemin des filets. Il a été remplacé en seconde période. Les Écossais sont deuxièmes avec 7 points.



Le Servette FC de Samba Lele Diba a battu le Sheriff Tiraspol (2-1). Le milieu et international U23 est entré en cours de jeu. Le Bétis Séville a disposé de l'Aris Limassol de Mamadou Sané (absent) sur le score de 4 à 1.