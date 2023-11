C3 : le Real Betis gifle l’Aris, Fribourg étrille Bocka Topola, le Sporting CP chanceux

Suite et fin de la quatrième journée de la Ligue Europa ce jeudi avec le traditionnel multiplex aux huit rencontres à 21 heures. Pendant que l’Olympique de Marseille était en déplacement sur la pelouse de l’AEK Athènes, l’Atalanta Bergame restait invaincue dans cette compétition en s’imposant à domicile sur la plus petite des marges face aux Autrichiens de Sturm Graz, permettant ainsi à la Dea de garder sa première place dans la poule D.



Dans les autres rencontres de la soirée, on retient le Real Betis, qui s’imposait avec maîtrise à domicile face à l’Aris Salonique pour garantir son trône de leader du groupe C, devant les Rangers, vainqueurs du Sparta Prague dans le même temps. Le gros carton de la soirée était à mettre au crédit des Allemands de Fribourg, qui collaient une manita à Backa Topola. Dans ce même groupe A, Lucas Paqueta faisait gagner West Ham face à l’Olympiacos pour prendre sa tête.



Les résultats complets

Groupe A :



Fribourg 5-0 Backa Topola : Rohl (24e), Eggestein (56e), Weisshaupt (69e), Adamu (80e), Doan (90+2e)



West Ham 1-0 Olympiacos : Paqueta (72e)



Groupe B :



AEK 0-1 OM (voir résumé complet ici)



Groupe C :



Rangers 2-1 Sparta Prague : Danilo (12e), Cantwell (20e) / Haraslin (77e)



Real Betis 4-1 Aris Salonique : Iglesias (34e), Ruibal (64e), Rodriguez (79e), Ezzalzouli (90+4e) / Brown (84e)



Groupe D :



Atalanta 1-0 Sturm Graz : Djimsiti (50e)



Sporting CP 2-0 Rakow : Goncalves (pen 14e, pen 52e) / Rundic (71e)



Groupe H :



Hacken 1-2 Molde : Hrstic (65e) / Gulbrandsen (16e), Eriksen (24e)