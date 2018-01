CAF Awards 2017: Ahmad Ahmad supprime deux prix

Le Ballon d’Or africain sera connu ce jeudi à Accra au Ghana. C’est le meilleur joueur africain, sans distinction de continent d’évolution, qui sera primé. Contrairement aux années précédentes durant lesquelles le prix du meilleur joueur évoluant en Afrique était décerné. Ce prix n’existe plus : «Nous voulons organiser un Ballon d’Or qui récompense le meilleur joueur d’Afrique. Nous ne voulons pas donner de ballon d’or de seconde zone. Un ballon d’or pour les joueurs évoluant en Europe et un ballon d’or pour des joueurs évoluant en Afrique. Un ballon d’or C’est le meilleur des meilleurs », a justifié Ahmad Ahmad.



Et concernant le meilleur arbitre de l’année, «les arbitres ont déjà leurs Awards. Ils sont notés à chacune de leurs sorties. L’arbitre qui est désigné pour arbitrer la finale de la ligue des champions est celui qui est le mieux noté, le premier de la liste », a ajouté le président de la CAF.

La cérémonie de remise des prix est prévue ce jeudi 4 janvier à Accra (19h GMT). Hormis, Sadio Mané qui disputera le Ballon d’Or africain avec Mouhamed Salah et Pierre-Emérique Aubaméyang, Krépin Diatta aussi, sera de la partie. Il est nominé parmi les trois meilleurs jeunes joueurs africains de l’année et sera en compétition avec le Zambien Patson Daka et le malien Salam Guiddou.