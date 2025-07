Mbacké-Kaël : trois (3) conducteurs de motos Jakarta arrêtés après une course nocturne illégale

Trois conducteurs de motos Jakarta ont été arrêtés par la Brigade de proximité de Kaël dans la nuit du 2 au 3 juillet 2025, alors qu’ils participaient à une course clandestine sur l’axe Mbacké-Kaël. Les mis en cause sont poursuivis pour « mise en danger de la vie d’autrui, organisation de course sans autorisation, non-port du casque, conduite dangereuse, défaut de permis et d’assurance ». Ils ont été placés en garde à vue et doivent être présentés au procureur de Diourbel ce vendredi 4 juillet.



Les gendarmes sont intervenus en pleine nuit pour stopper cette compétition illégale impliquant dix motards, qui avaient chacun versé 5 000 FCFA, constituant une cagnotte de 50 000 FCFA destinée au vainqueur. Le phénomène des courses de motos Jakarta prend de l’ampleur dans le département de Mbacké, suscitant une vive inquiétude.



Les autorités appellent à « une prise de conscience collective et au renforcement des contrôles routiers, afin d’endiguer une pratique à haut risque qui s’installe durablement dans certaines zones rurales ».