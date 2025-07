Rebeuss : Farba Ngom annule ses visites pour la énième fois

La cellule de communication de Farba Ngom annonce l’annulation de sa visite de ce jeudi 3 juillet. Malade depuis un bon moment, le député maire de Agnam annule pour la quatrième fois consécutives ses visites à la maison d’arrêt de Rebeuss.



Pour rappel, l'administration pénitentiaire avait arrêté les visites du député pour la première fois le jeudi 18 avril dernier « à cause du flux incessant de visiteur ». Ses prochaines visites en ses dates respectives les 11 juin, 19juin et 3 juillet ont été aussi annulées officiellement par la cellule de communication du député pour des raison de santé.



Placé sous mandat de dépôt le 28 février dernier, Farba Ngom est accusé « d’escroquerie sur les deniers publics et association de malfaiteurs ».