CAF Awards - Ballon d’or africain : Sadio Mané dans la liste des 10 finalistes

Après avoir dévoilé les finalistes pour les trophées de meilleur jeune joueur et de gardien de l’année, la Confédération Africaine de Football vient enfin de dévoiler la short-list contenant les 10 joueurs encore en lice pour remporter le Ballon d’or africain 2023, pour succéder au dernier lauréat, Sadio Mané, présent dans la liste pour défendre son titre.



Le Sénégalais d’Al-Nassr est aux côtés de quatre Marocains, brillants lors de la dernière Coupe du monde avec leur demi-finale - la première d’une sélection africaine - avec Yassine Bounou, Sofyan Amrabat, Achraf Hakimi et Youssef En-Nesyri. On retrouve également l’Algérien Riyad Mahrez, vainqueur du triplé avec Manchester City avant de rejoindre Al-Ahli. Deux Camerounais, Franck Zambo Anguissa et Vincent Aboubakar, viennent compléter la liste aux côtés de l’Egpytien Mohamed Salah, et du champion d’Italie avec Naples, le Nigérian Victor Osimhen.