CAMES 2024 : le Président Bassirou Diomaye Faye félicite les 41 lauréats sénégalais et célèbre "l'excellence académique"

Le Président Bassirou Diomaye Faye a salué les performances des candidats sénégalais au 22ᵉ Concours d'Agrégation en médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale organisé par le CAMES (Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur).



Dans une publication sur son compte X, le chef de l’État a félicité les 41 lauréats sénégalais.

« Félicitations aux 41 lauréats sénégalais du Concours d’Agrégation du CAMES 2024, dont 28 issus de l’UCAD, et aux 11 majors de leurs jurys ! Les autres universités de l’intérieur ont aussi fait carton plein », a écrit le Président Faye.



Il a également souligné que ces « performances exceptionnelles renforcent le positionnement de l’université sénégalaise comme pôle d’excellence en Afrique de l’Ouest et témoignent de l’excellence de notre enseignement supérieur et de la recherche, confirmant le leadership académique du Sénégal ».