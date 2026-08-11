JOJ 2026 à 81 jours de l'ouverture: le CNOSS réclame une accélération des livraisons

Le président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), Mamadou Diagna Ndiaye, exhorte l'ensemble des acteurs à accélérer la cadence pour l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. S'exprimant ce mardi lors du Conseil interministériel, le dirigeant a rappelé que le Sénégal est désormais engagé dans « le dernier kilomètre » avant la tenue de l'événement prévu du 31 octobre au 13 novembre prochain.



« Aujourd’hui, à 81 jours des Jeux, nous avons changé de phase. Nous ne sommes plus dans le temps de la planification. Nous sommes désormais dans celui de la livraison », a affirmé Mamadou Diagna Ndiaye. Tout en soulignant que « les fondamentaux sont solides » sous la conduite des plus hautes autorités de l'État, le président du CNOSS a mis en avant les réalisations récentes, notamment la livraison du stade Iba Mar Diop le 25 juillet dernier et l'imminence de la fin des chantiers du centre équestre. Il a également mentionné les phases de tests opérationnels effectuées les 7 et 8 août pour l'athlétisme, le taekwondo et le biking.



Mamadou Diagna Ndiaye appelle toutefois à la vigilance pour éviter tout retard sur les chantiers restants :« Chaque décision compte, chaque semaine gagnée est déterminante et chaque arbitrage différé peut créer des contraintes supplémentaires sur notre capacité à livrer les Jeux que nous ambitionnons d’offrir au Sénégal, à l’Afrique et au monde ».



Le dirigeant a réclamé une accélération des travaux sur le village olympique situé à l'Université Amadou Mahtar Mbow et sur les axes de voirie. Concernant le volet opérationnel, la billetterie a été ouverte le 6 août pour les porteurs de cartes Visa, le dépôt des accréditations s'est achevé le 7 août, et la plateforme de gestion des flux aéroportuaires sera fonctionnelle à partir du 25 août.