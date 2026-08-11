Mercato : le FC Metz recrute trois pépites de Génération Foot

Le club Génération Foot (GF), pensionnaire de la Ligue 1 sénégalaise, a officialisé ce mardi, le transfert de trois de ses joueurs vers le FC Metz (Ligue 2 française).



Ce n’est pas un, ni deux, mais trois renforts qu’enregistre le FC Metz, et ce grâce au partenariat qui lie le club à la Croix de Lorraine et Génération Foot. L’effectif de Luc Holtz peut désormais compter sur de nouveaux visages. Ainsi, Vincent Gomis, Alassane Sy et Abdourahmane Mbodji se sont engagés avec les Grenats pour les prochaines saisons.



Si le tout jeune gardien Vincent Gomis (18 ans) va d’abord évoluer avec l’équipe réserve en National 2, les deux autres joueurs vont rejoindre le groupe de Luc Holtz. Milieu défensif, Alassane Sy (21 ans) évoluera dans les pas de Nampalys Mendy.



De son côté, Abdourahmane Mbodji qui a fêté ses 18 ans le 22 avril dernier a terminé meilleur buteur de Génération Foot avec 11 réalisations et 3 passes décisives en 23 matchs cette saison en Ligue 1 sénégalaise.



Le jeune attaquant tentera de se faire sa place, alors qu’il viendra renforcer un secteur offensif emmené par les sénégalais Pape Moussa Fall et Habib Diallo, ainsi que la nouvelle recrue Téji Savanier.