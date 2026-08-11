Pêche et économie maritime : le Sénégal et l’Égypte renforcent leur coopération

La ministre de la Pêche et de l’Économie maritime, Amy Mara Dièye, a reçu, vendredi 7 août 2026, une délégation égyptienne conduite par Khaled Aref, ambassadeur de la République arabe d’Égypte à Dakar.



Selon un communiqué du ministère, cette rencontre s’inscrit dans le cadre du « renforcement des relations bilatérales » entre le Sénégal et l’Égypte et dans la continuité des « liens d’amitié et de coopération » qui unissent les deux pays.



La délégation égyptienne, composée d’experts intervenant notamment dans les domaines de la pêche et de l’économie maritime, a échangé avec la ministre et ses services sur les différentes possibilités de partenariat entre les deux pays.



Les discussions ont porté sur plusieurs axes, notamment « le développement des infrastructures portuaires et halieutiques, la coopération technique et scientifique en matière de pêche, la valorisation de l’économie maritime, ainsi que le renforcement des capacités des acteurs sénégalais du secteur », précise le communiqué.



Pour le ministère, cette audience traduit la volonté des deux gouvernements de faire de leur coopération bilatérale « un levier de développement durable » au bénéfice des populations sénégalaise et égyptienne.



La rencontre ouvre également des « perspectives prometteuses », qui devraient se concrétiser dans les prochains mois à travers la mise en œuvre de projets structurants et le renforcement des échanges d’expertise entre les deux pays.

