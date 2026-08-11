Éclipse solaire partielle au Sénégal : un spectacle céleste attendu ce mercredi 12 août 2026

Le ciel sénégalais sera le théâtre d'un phénomène astronomique ce mercredi 12 août 2026. La Lune masquera une partie du disque solaire, offrant une éclipse partielle visible depuis Dakar et le territoire national.



L'événement s'étalera sur une durée d'une heure et quatorze minutes selon les prévisions. « Le phénomène débutera à 18h20 GMT, avec le premier contact entre la Lune et le disque solaire », annoncent l’Agence sénégalaise d’études spatiales (ASES) et la Senegalese School Astronomy Studies (SASS).



La phase maximale est programmée à 19h12 GMT. L'organisme précise qu'« à ce moment, la Lune devrait masquer entre 36 et 37 % du disque solaire depuis Dakar et la majeure partie du territoire national ». L'observation nécessitera un emplacement dégagé vers le couchant. « Les observateurs devront donc privilégier des endroits offrant une vue parfaitement dégagée sur l’ouest, notamment les plages, les corniches ou les grands espaces ouverts », préconisent les spécialistes, en raison de la position basse du Soleil à environ quatre degrés de l'horizon.



Face aux risques de lésions oculaires, les experts rappellent les règles de sécurité. « Pour observer le phénomène directement, il est recommandé d’utiliser des lunettes spéciales pour éclipse répondant à la norme ISO 12312-2 », indiquent l'ASES et la SASS, soulignant que les lunettes de soleil ordinaires restent inefficaces, selon l'Arts.