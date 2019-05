CAN 2019 : Hervé Renard dévoile la liste des 27 joueurs présélectionnés

Publiée par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), cette liste marque la sélection du meilleur buteur de la saison tous championnats confondus, Abderrazak Hamdallah (Al Nasr, Arabie Saoudite), mais également la présence du gardien de la RS de Berkane, Abdelali M’hmadi.



Le joueur de Sassuolo, Mehdi Bourabia comptera sa deuxième convocation. Ce dernier avait pris part au match retour face aux Comores, le 16 octobre 2018, dans le cadre des qualifications à la CAN 2019.



Oussama Idrissi fait également parti des plans de Renard pour renforcer l’attaque. Le joueur d’AZ Alkmaar a choisi de représenter le Maroc au détriment des Pays-Bas. Ce dernier a été titularisé en tant que numéro 10 dans un match de qualification à la CAN 2019 face au Malawi, en mars dernier.



Pour les habitués, on retrouve le capitaine des Lions, Medhi Benatia (Al-Duhail, Qatar), Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), Marouane Da Costa (Ittihad Djeddah, Arabie saoudite), Ghanem Saiss (Wolverhampton, Angleterre), Karim El Ahmadi, M’barek Boussoufa (Al-Shabab, Arabie Saoudite) ou encore Younès Belhanda (Galatasaray, Turquie), pour ne citer qu’eux.



Bonne nouvelle pour les supporters marocains, Achraf Hakimi fait partie de l’aventure. Le joueur du Borussia Dortmund semble s’être remis de blessure.



Pour rappel, les Lions de l’Atlas débuteront le stage de préparation, le 4 juin prochain dans la capitale.