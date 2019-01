CAN 2019 : La CAF promet d'accompagner l'Egypte...coutumier de l'organisation

Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (Caf) a attribué l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations de 2019 à l’Egypte du 15 juin au 13 juillet. L’annonce a été faite ce mardi 08 janvier 2019 à Dakar par le président Ahmat Ahmat.



Après le retrait de l’organisation de la compétition au Cameroun, pour retard de livraison des infrastructures, deux pays avaient postulé pour accueillir la Can. Finalement, l'instance dirigeante a préféré choisi l’Egypte au détriment de l’Afrique du Sud. « On a écouté les deux candidats et nous sommes passés au vote. Et c’est l’Egypte qui va accueillir cette Can de 2019. Toutes les opérations préparatives démarrent au moment la décision a été prise. Et la Caf va travailler avec le pays hôte pour qu’on puisse y arriver. Nous savons les problèmes qui existent et les conséquences», a déclaré le président de la CAF Ahmat Ahmat face aux journalistes.



Pour la cinquième fois de son histoire, l'Egypte va accueillir sous son sol la prestigieuse compétition continentale après 1959, 1974, 1986 et 2006. En optant pour l’Egypte, la CAF joue toutefois sur un terrain connu. En effet son siège est au Caire, une ville qui abrite plusieurs grands stades. Alexandrie, Port-Saïd et Suez disposent également des enceintes dignes d’accueillir une grande compétition, contrairement au Cameroun pénalisé pour des retards dans l'avancement des travaux.