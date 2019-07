CAN 2019 : Le 11 de types de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal place 5 joueurs

Équipe type de la CAN

out comme à la fin du premier tour, la CAF a publié l’équipe-type de la CAN 2019. Malgré sa défaite, le Sénégal domine ce 11 type avec 5 joueurs, suivi de l’Algérie avec 4 joueurs, du Nigéria et de la Tunisie avec un joueur.Véritable architecte de la métamorphose algérienne et de la victoire des Fennecs, Djamel Belmadi est élu meilleur entraîneur de la CAN 2019.Rais M’Bolhi (Algérie)Lamine Gassama (Sénégal), Yassine Meriah (Tunisie), Youssouf Sabaly (Sénégal), Kalidou Koulibaly (Sénégal),Adlene Guediora (Algérie), Idrissa Gana Gueye (Sénégal), Ismael Bennacer (Algérie)Riyad Mahrez (Algérie), Sadio Mane (Sénégal), Odion Jude Ighalo (Nigeria)Coach: Djamel Belmadi (Algérie)